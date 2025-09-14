İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verilen eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesine ulaşıldı. Şahan'a Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ve Medicana Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Bozkurt'un 4 Eylül'de savcılığa verdiği ifadeler soruldu.

APTAL OLMAYIN

Yeni Şafak'ın haberine göre; Medicana Grubu, Zincirlikuyu'daki hastane binasını 2021'de kiralayıp tadilata başladı. Tüm evrakları tam olmasına rağmen belediye, ruhsata uygunluk yazısı ile mimari proje onayını 2023 seçimi sonrasına bıraktı.

Müşteki olarak ifade veren Medicana Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, Şişli Belediyesi'ne "haraç" vermedikleri için hastane binasına ruhsat alamadıklarını anlattı. Kayıpları 8-9 ayı bulunca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini belirten Bozkurt, İmamoğlu'nun topu Şahan'a attığını söyledi.

Fatih Mehmet Bozkurt 4 Nisan 2024'te "İlker" isimli belediye başkan yardımcısının mesaj atıp kendisini "Adem Altıntaş" ile irtibatlandırdığını, onun da belediyeden istenen yazı için, kültür merkezi, çöp kamyonu vs. ihtiyaçlardan oluşan 8 milyon dolarlık bütçe çıkardığını söyledi. Hukuka aykırı istek üzerine İmamoğlu'yla görüşüldüğü, onun ise topu Şahan'a attığı belirtildi. Şahan ile görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Bozkurt, Adem Altıntaş'ın arayıp, "Başkana boşuna gidiyorsunuz, biraz daha zorlarsanız hastaneyi açamazsınız, aptal olmayın" dediği bilgisini verdi. Bunun üzerine Üsküdar'da Altıntaş'la görüştüğünü anlatan Bozkurt, "Hesabın değiştiğini söyledi. Kültür merkezi talebinin artık geçerli olmadığını, nakit 8 milyon dolar (330,9 milyon TL) istediklerini söyledi. Belediyeye şartsız 4 milyon dolar bağış yapılacağını, 4 milyon doların da açıktan kendisine getirileceğini ifade etti. Parayı ödemek zorunda kaldık" dedi.

ZORLA HARAÇ ALIYORLAR

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt'un olayı öğrendiğinde "Allah belalarını versin. Bizden zorla haraç alıyorlar" dediğini aktaran Bozkurt, 2-3 gün daha düşünüp yönetim kurulu kararı doğrultusunda 5 Haziran 2024'te bağışı yaptıklarını kaydetti. Bozkurt, nakit bölümü de aynı gün Altıntaş'a Çağlayan Nurol Towers'taki ofisinde teslim ettiklerini söyledi. Projenin 1 saat içinde onaylandığını anlatan Bozkurt, "İşlemlerimizi bitirip hastaneyi açtık" diye beyanda bulundu. Bozkurt, vermek zorunda bırakıldıkları rüşvete ilişkin tüm dekont ve belgeleri de savcılığa sundu.

NEZAKET ZİYARETİYMİŞ

Resul Emrah Şahan bu iddialara, "Kendisi hatırladığım kadarıyla nezaket ziyaretinde bulundu. Medicana konusunun teknik zorlukları olduğunu biliyorum. Kendileri hastane olmayan bir binayı hastaneye çevirmeye çalıştılar. Kendisiyle yaptığım görüşmeyi hatırlamadığım için ne konuştuğumuz hakkında detay veremeyeceğim. Ancak bu konu ile ilgili hukuka aykırı bir talebimizin olduğu konusunu reddederim" cevabını verdi.

1,5 MİLYON LİRALIK KART

Şahan'a savcılık sorgusunda İYİ Partili Koray Aydın'ın kendi binasına iskan alabilmek için 1,5 milyon TL'lik market kartı verdiği iddiası da soruldu. Adem Altıntaş 11 Eylül 2025'te savcılığa verdiği ifadede, Aydın'ın Dolapdere'deki inşaatına iskan için Nisan-Mayıs 2024'te girişimlere başladığını, iskan için 1,5 milyon TL'lik market kartı istendiğini söylemişti. Kartlar gelince iskanın verildiği iddiası sorulan Şahan, bu konu hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü: "Koray Aydın'ın binasıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Neresi olduğunu dahi bilmiyorum."