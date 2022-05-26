İBB, İstanbul'un fethini anlatan tablolara dahi tahammül edemedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul fethini anlatan tabloların önünü kapattı. Belediye, 1999 yılında Taksim metrosunda mimar ve minyatür sanatçısı Nusret Çolpan tarafından yapılan tabloların önüne pano koydu. Belediyenin uygulamasına tepki gösteren sanatçının oğlu Nasuhi Hasan Çolpan, İBB'nin neden böyle bir uygulama yaptığını açıklamadığını, yedi parçadan oluşan tablolardan özellikle İstanbul'un fethini anlatan kısmın kapatıldığını söyledi.

7 PARÇADAN OLUŞAN ÇİNİ ESERİNİN ÖNÜ KAPATILDI

İstanbul aşığı mimar ve minyatür sanatçısı Nusret Çolpan'ın İstanbullulara hediye ettiği sanat eserlerine gereken ilgi gösterilmedi. 1999 yılında Taksim metrosuna yaptığı İstanbul'un fethini anlatan ve yedi parçadan oluşan çini eserinin önü İBB tarafından bir panoyla tamamen kapatıldı. İstanbul'un fethinin anlatıldığı tabloların kapatılmasına ilk tepki sanatçının oğlu Nasuhi Hasan Çolpan'dan geldi. Geçtiğimiz Nisan ayında İBB Beyaz Masaya bir mail gönderen Çolpan babasının eserlerinin önündeki panonun ivedilikle kaldırılması talebinde bulundu. Ancak bir cevap alamadı. Yeni Şafak ekibi 24 Mayıs'ta fotoğraf çekimi yaptıktan sonra İBB Beyaz Masa maille sanatçının oğluna döndü. Ancak mailde eserin neden kapatıldığına dair herhangi bir açıklama yok. Mailde eserin kapatıldığı kabul edilirken, "Panonun kaldırılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır" denildi. Şimdi gözler sergi panosunun İstanbul'un fethi kutlama hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde İstanbul fethini tasvir eden tabloların önünden gerçekten açılıp açılmayacağında.

ERDOĞAN İSTEDİ

Geleneksel sanatı yaşatmak için büyük çaba gösteren babasının bu eserlerinin önemine değinen Nasuhi Hasan Çolpan, eserlerin İstanbul metrosunun yapıldığı 1999 yılında dönemin Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talebiyle yapıldığını söyledi.

Çolpan babasının metroya ecdat yadigarı bir eseri yaptığını dile getirerek şu bilgiyi verdi: "Kalıcı bir eser yaptırmak istedikleri için çini tercih edilmiş." Babasının önü kapatılan ilk eserini ise Çolpan şöyle anlatıyor: "Önü kapatılan eserde babam İstanbul Fethi'ni anlatıyor. Sırasıyla Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarının inşası, Gemi ve topların hazırlanması, Ordu'nun, Ulema'nın toplanması, Fatih'in emri, Gemilerin karadan yürütülmesi, Fatih'in Fetih Kapıdan şehre girişi ve en sonda da İstanbul fethedilmiş halde şehir manzarası, Aşama aşama pencereler halinde resmedilen bu tablolardan sadece şehir manzarası açıkta bırakılmış. 20 metreye yakın bir boyda baya büyük bir çalışmanın neden ilk aşamalarının paravanla kapatıldığını bilmiyorum. Belki de su mu aldı, zarar mı gördü, tadilat dolayısıyla kapatıldı diyeceğim ama bilmiyorum cevap alamadım."