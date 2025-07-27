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İBB iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan çalışanlardan oturma eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan 3 işçi oturma eylemi yaptı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 07:15 - Güncelleme:
İBB iştiraki BELTUR AŞ'de işten çıkarılan çalışanlardan oturma eylemi
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Mecidiyeköy Meydanı'ndaki işletmede, haklarını talep ettikleri gerekçesiyle 17 Haziran'da işten çıkarıldıklarını öne süren 3 işçi oturma eylemi başlattı.

Eylemci işçilere, DİSK'e bağlı bazı sendika üyeleri de destek verdi.

Ellerinde "Hukuksuz işten atıldık", "Hakkımızı istedik, işten atıldık" ve "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan işçilerin işletmede basın açıklaması yapmasına polis ekiplerince izin verilmedi.

Polisin gösterdiği yerde açıklama yapmak istemeyen gruptakiler, hukuksuz şekilde işten çıkarıldıklarını ve mağdur edildiklerini belirterek, işlerini geri istediklerini söyledi.

Grup, yaklaşık 6 saatlik oturma eyleminin ardından işletmeden ayrıldı.

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