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İBB iştiraklerinin yöneticilerinden ortak açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 iştirakinin genel müdürleri, kendi istekleriyle şirket yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini belirtti.

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Genel müdürlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra, iştirak şirketleriyle ilgili tüm bilgilerin başkana, İBB üst yönetimine ve başkanlık danışmanlarına, çeşitli sunumlarla (her türlü mali tablo ve faaliyetlere ilişkin bilgi-belge, bilgi notları ve raporlarla) iştirak şirketi yöneticileri ve ilgililer tarafından son derece şeffaf ve ayrıntılı şekilde aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, İBB iştirak şirketlerinin tamamında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için tüm çalışmaların yapıldığı ve çağrıların tamamlandığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararının alınması sonucu inandığımız misyon ve kendimize saygımız gereği herhangi bir siyasi söyleme mahal vermemek ve bir bahane aracı olmamak için 18.07.2019 tarihi itibarıyla İştirak Şirketleri Genel Müdürleri olarak yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ederek, yönetim kurullarından iş sözleşmelerimizin feshini talep ettik. Mevcut yönetimin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet adına tüm bilgi ve birikimlerimizi paylaşabileceğimizi özellikle belirtmek isteriz.

İBB’deki çalışma hayatımız boyunca bizlere destek olan, bu görevlere layık gören ve güvenen, birlikte çalışmaktan, İstanbul’a hizmet etmekten onur duyduğumuz tüm devlet büyüklerimize, sayın başkanlarımıza, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tüm mesai arkadaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi sunarız.''

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