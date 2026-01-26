İSTANBUL 18°C / 12°C
26 Ocak 2026 Pazartesi
  • İBB itirafçısı Kırmızıgül ilk kez 24'e konuştu: Ekosistem'dekilerin maaşı 80 bin, ceketleri 100 bin TL'ydi
Güncel

İBB itirafçısı Kırmızıgül ilk kez 24'e konuştu: Ekosistem'dekilerin maaşı 80 bin, ceketleri 100 bin TL'ydi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan yapım şirketi sahibi Noyan Kırmızıgül, ilk kez 24 TV'ye konuştu. O dönem paraların İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'e gittiğini ve paraların lüks içinde harcandığını anlatan Kırmızıgül, '1 senede almayı planladığım paraları onlar 6 akşamda yiyordu. Ayakkabın 50 bin liraysa giydiğin ceket 100 bin liraysa 80 bin lira maaş alıyorsan bu işte tezat vardır' dedi.

26 Ocak 2026 Pazartesi 08:09
İBB itirafçısı Kırmızıgül ilk kez 24'e konuştu: Ekosistem'dekilerin maaşı 80 bin, ceketleri 100 bin TL'ydi
24 TV Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz, soruşturmanın en kritik itirafçılarından biri olan Noyan Kırmızıgül ile konuştu. Kırmızıgül, kirli çarkın nasıl işlediğini tüm açıklığıyla anlattı.

İmamoğlu Suç Örgütü'ndeki kirli ilişkileri anlatan Kırmızıgül, "Ben kendi halinde bir adamdım bunlarla tanışmadan önce. Ne zaman bu kumanya ihalesine girdik, arabamı, evimi, ortaklı restoranımı kaybettim" dedi.

4 milyonluk hak ediş için kendisinden 500 bin TL ve 2 adet telefon istendiğini söyleyen Kırmızıgül, "Onu getirmedim. Hak edişimin önü kapandı. Malzemelerde sıkıntı var vermeyin denildi parayı" ifadelerini kullandı.

Eko sistemdeki kişilerin kendisini tefeciye yönlendirdiğini söyleyen Kırmızıgül, "1 milyon oluyor 1,5 milyon. Bu sefer de yaptığım senetlerin yanına senet düzenlemişler" dedi.

Tefeciden aldığı parayı vermesine rağmen hak edişini alamayan Kırmızıgül, tehdit edildiğini belirterek, "Bir tanesi mafya taktı peşime. Diğerleri evime icraya geldi. Evimi satışa çıkarmaya kalktı. Hala o süreçlerle uğraşıyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanıp bu ifadeyi verdikten mağduriyetimi anlattıktan sonra daha çok üstüme gelmeye başladılar" dedi.

O dönem paraların İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'e gittiğini ve paraların lüks içinde harcandığını anlatan Kırmızıgül, "1 senede almayı planladığım paraları onlar 6 akşamda yiyordu. Ayakkabın 50 bin liraysa giydiğin ceket 100 bin liraysa 80 bin lira maaş alıyorsan bu işte tezat vardır" dedi.

