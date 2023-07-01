Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin, Osmanlı ve Sultan 2. Abdülhamid düşmanlığı ile ortaya koydukları yeni uygulama tepkilere sebep oldu. 125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid'den alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalajlarda ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ YAĞDI

İBB'nin, 2. Abdülhamid döneminde kurulan tarihi markanın ismini kısaltmasına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. İsim değişikliğine sosyal medyadan binlerce vatandaş tepki gösterdi. Yine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında." İfadelerini kullandı.

İBB, isim değişikliğine gelen tepkiler sonrası bir açıklama yaptı. İsim değişikliği iddialarını yalanlayan İBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti" iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz.

VATANDAŞIN TEPKİSİ DİNMEDİ

İBB'nin durumu kurtarmak için yaptığı açıklama vatandaşı ikna etmedi. İBB'nin paylaşımının altına onlarca tepki yanıtı geldi.

Onlardan bazıları şöyle:

- HMD yeni bir marka.. Kaç tane su markası gördünüz, kısaltma harflerle oluşturulan? Sigara markası değil ki bu.. Ayrıca hangi yeni marka, esas markayla aynı şekle sahip şişe, aynı renkler ve hatta aynı yazı karakteri ile sunulur piyasaya? Bazı izahlarında, çalışkanlığa ihtiyacı var, mizahını yapmaya bile değmiyor.

- Resmen suçunuzu itiraf ediyorsunuz. 2. Bir markaya ne gerek var? Ve neden ismi HMD? Sizi ve ecdatlarımıza olan kininizi yerel seçimlerde def edeceğiz.