İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin soru önergesi verdi.

Küçükçekmece Gölü'nde son yıllarda meydana gelen renk değişimleri, yoğun kötü koku, atık birikimi ve çevre kirliliğinin bölge halkını ciddi şekilde rahatsız ettiğini dile getiren Arıkbuğa, "Basına yansıyan görüntülerde derenin kahverengiye döndüğü, kanalizasyon, plastik ve organik atıklarla dolduğu, bölgede batık teknelerin bulunduğu ve yaz aylarında çevreye ağır kokular yayıldığı görülmektedir. Vatandaşlar, bazı sanayi kaynaklı atık suların da göle ve dereye karıştığını iddia etmektedir."

Arıkbuğa, yaklaşık 3-4 yıldır bölgede aynı sorunlar ile karşı karşıya kalındığına işaret ederek, "Aynı bölgede geçmiş yıllarda da suyun renginin kırmızı, kahverengi ve siyaha döndüğü, kötü kokuların uzun süredir devam ettiği, kapsamlı bir temizlik ve rehabilitasyon çalışmasının yapılmadığı yönünde haberler de kamuoyuna yansımıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göbeğinde bulunan ve ekolojik açıdan büyük öneme sahip Küçükçekmece Gölü'nün kaderine terk edilmesinin, çevre, halk sağlığı ve Marmara Denizi açısından ciddi bir yönetim zafiyeti görüntüsü oluşturduğunu dile getiren Arıkbuğa, "Küçükçekmece Gölü ve Menekşe Deresi'nin son 5 yıl içerisinde yapılan su kalitesi analizlerinin sonuçları nelerdir? Küçükçekmece Gölü'nde meydana gelen renk değişimi ve kötü kokunun kaynağına ilişkin İBB tarafından yapılmış bilimsel veya teknik bir inceleme mevcut mudur? Bölgede sanayi kaynaklı, kaçak veya usulsüz atık su deşarjı yapıldığına ilişkin İSKİ veya İBB Çevre Koruma birimlerince herhangi bir tespit yapılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

Arıkbuğa, Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere ve yağmur suyu hatlarının kaçında atık su karışımı tespit edildiğini de sorarak, şunları kaydetti:

"Basına yansıyan batık tekneler ve dip balçığıyla ilgili bugüne kadar neden kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmamıştır? Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan kötü kokunun halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir rapor hazırlanmış mıdır? Küçükçekmece Gölü ve Menekşe Deresi için özel bir rehabilitasyon, dip temizliği, oksijenlendirme veya çevresel iyileştirme projesi planlanmakta mıdır? Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj tehdidi de dikkate alındığında, Küçükçekmece Havzası'nın korunmasına yönelik hangi acil tedbirler alınacaktır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.