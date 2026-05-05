  • İBB kameraları çalışmıyormuş! Vapura binen kadın şüpheli şekilde kayboldu
Güncel

İBB kameraları çalışmıyormuş! Vapura binen kadın şüpheli şekilde kayboldu

Kadıköy'de bindiği vapurdan inmemesi üzerine kaybolduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'yı (44) deniz üstü ve altında arama çalışmaları Kadıköy Sahili'nde devam ediyor. Öte yandan İBB'ye ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 09:27
İBB kameraları çalışmıyormuş! Vapura binen kadın şüpheli şekilde kayboldu
Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi. Huseynova'nın Beşiktaş'ta inmediğinin tespit edilmesi ve çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı.

İBB KAMERALARI ÇALIŞMIYORMUŞ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

KAYIP KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.

