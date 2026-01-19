Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İBB'nin gerekli hazırlıkların zamanında yapmaması, sabahın erken saatlerinde yola çıkan İstanbulluları mağdur etti.

İETT ARAÇLARI YOLDA KALDI

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken birçok ilçede İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü. Yollardan araç yoğunluğu oluştuğu noktalarda kazalar meydana geldi.

TRAMVAY HATTINDA SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Metro ve metrobüs duruklarındaki yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

Öte yandan işe gitmek isteyenler, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.