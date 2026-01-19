İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2786
  • EURO
    50,3748
  • ALTIN
    6493.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB karla mücadelede yine sınıfta kaldı! İETT araçları yolda kaldı, tramvaylar durdu
Güncel

İBB karla mücadelede yine sınıfta kaldı! İETT araçları yolda kaldı, tramvaylar durdu

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı İstanbul'da hayatı felç etti. İETT araçları yolda kalırken bazı tramvay hatlarında seferler aksadı. Bazı metro ve metrobüs duruklarındaki yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
İBB karla mücadelede yine sınıfta kaldı! İETT araçları yolda kaldı, tramvaylar durdu
ABONE OL

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İBB'nin gerekli hazırlıkların zamanında yapmaması, sabahın erken saatlerinde yola çıkan İstanbulluları mağdur etti.

İETT ARAÇLARI YOLDA KALDI

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken birçok ilçede İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü. Yollardan araç yoğunluğu oluştuğu noktalarda kazalar meydana geldi.

TRAMVAY HATTINDA SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Metro ve metrobüs duruklarındaki yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

Öte yandan işe gitmek isteyenler, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.