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İBB kitapçısında skandal! Çocuk kitaplarındaki iğrenç satırlar pes dedirtti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan İstanbul Kitapçısı'nda yer alan bazı çocuk kitaplarında büyük tepki çeken skandal cümlelere rastlandı. 'Aşk ve Dostluk' isimli kitapta çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı ifadeler yer alırken, 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edinildiği görüldü.

19 Haziran 2022 Pazar 22:59 - Güncelleme:
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Daha önce terörist Sakine Cansız ve Nurettin Demirtaş'ın kitaplarının satışa sunulduğu İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda yine bir skandala imza atıldı.

Çocuk kitapları kategorisinden satışa sunulan 'Aşk ve Dostluk' isimli kitapta çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı şu satırlara yer verildi:

Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edinildiği görüldü.

Kitapta, bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl taciz edildiği detaylarıyla anlatıldı.

  • İBB kitapçısı
  • çıtır çıtır felsefe

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