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İBB konserindeki skandal postere tepkiler çığ gibi! Pınar Aydınlar hakkında soruşturma

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Pınar Aydınlar, konser esansında Seyit Rıza posteri açtı. O anlar sonrası İBB'ye tepkiler çığ gibi yükselirken Aydınlar hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 10:24 - Güncelleme:
İBB konserindeki skandal postere tepkiler çığ gibi! Pınar Aydınlar hakkında soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

OLAY

İBB, Tunceli Kültür Buluşmaları adı altında bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konser veren Pınar Aydınlar, elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafı basılı bir poster ile sahneye çıktı.

O anlar sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken CHP içinde de "Atatürk'ün CHP'sini ne hale getirdiler" tartışmasının da fitili ateşlendi.

  • Pınar Aydınlar
  • seyit rız

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