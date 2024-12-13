İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.



OLAY

İBB, Tunceli Kültür Buluşmaları adı altında bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konser veren Pınar Aydınlar, elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafı basılı bir poster ile sahneye çıktı.

O anlar sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken CHP içinde de "Atatürk'ün CHP'sini ne hale getirdiler" tartışmasının da fitili ateşlendi.