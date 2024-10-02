Ekrem İmamoğlu'nun CHP adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına gelmesinden sonra, belediyede terör örgütü PKK ve DHKP-C ile bağlantılı kişilerin alındığı iddiaları gündeme gelmişti. İçişleri Bakanlığı, İBB hakkında terör bağlantılı faaliyetlerle ilgili bir soruşturma başlatmış ve belediyede 1668 kişinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenmişti.

CHP'Lİ İSMİN SEKRETERİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM



CHP'ye geçen İBB'de çalıştığı öğrenilen DHKP-C sempatizanı Ezgi Yıldız isimli şahsın da, terör saldırısıyla şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında yaptığı skandal paylaşım ortaya çıkmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şehit edilmişti. Terör örgütü DHKP-C tarafından rehin alınan savcı Kiraz, saatler süren rehine krizinin ardından düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybetmişti.

CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olduğu belirlenen Ezgi Yıldız, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak "Adalet, adalet sarayında sağlanır" ifadelerini kullanmıştı.

İBB 'İŞİNE SON VERDİK' DEDİ AMA...



Skandalın patlak vermesi sonrası İBB'den yapılan açıklamada "Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir" denilmişti. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise Ezgi Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

AYLAR SONRA MAKAM ARACINDA GÖRÜLDÜ



Beyaz Tv'de yayınlanan programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Gökçek, Yıldız'ın İBB tarafından işine son verildiği açıklanan tarihten aylar sonra CHP'li Günaydın'a ait TBMM makam aracını kullanırken çekilen görüntülerini paylaştı.

"HANİ İŞTEN ATMIŞTINIZ?"



Görüntülere tepkisini dile getiren Gökçek, CHP'li Günaydın ve İBB Başkanı İmamoğlu'na seslenerek "Neden bu kadın dört ay sonra senin arabanı kullanıyor? İBB Başkanı İmamoğlu, hani Savcı Mehmet Selim Kiraz'a bu alçak tweeti atan kızı işten atmıştınız?" diye sordu.

Gökçek şöyle konuştu:

"Gökhan şimdi en büyük skandalını göstereceğiz. Senin ne kadar büyük bir yalancı olduğunu, Ekrem İmamoğlu ile hangi tezgahları tezgahladığını göstereceğim. Ezgi Yıldız diye bir kız var. Bu kız, Günaydın'ın danışmanı. Attığı twite bakalım. Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır.' diye Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm fotoğrafını, şehit edilmeden önceki fotoğrafını paylaşıyor. Bu bir ahlaksızlıktır. Bana göre teröristten farkı olmayan bir twittir. İBB'de çalışıyordu bu kız.

'Bu bu olay çıkınca, bir mesaj attılar. Dediler ki 'Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir.' Burada önemli olan şu kısım, bu kişi 30.03.2023'te işten atıldı diyorlar. Size bir araç resmi getirdim. Bu araç Gökhan Günaydın'ın kendi aracı. Görüyorsunuz aracın içinde TBMM kartı var. Tarih 19.07.2023, saat 10.54. Yani Ezgi'nin işten atılmasından dört ay sonra. Bir fotoğraf daha göstereceğim. Kim bu kadın? Ezgi... Kimin arabasını kullanıyor? Gökhan Günaydın'ın... Kadrajı yaklaştıralım dedik. Saat 12.09, tarih, 19.07.2023... Hadi bakalım Gökhan ver hesabını. Hani işten atmıştınız bu terörist kılıklı kadını? Neden bu kadın dört ay sonra senin arabanı kullanıyor? İBB Başkanı İmamoğlu, hani Savcı Mehmet Selim Kiraz'a bu alçak twiti atan kızı işten atmıştınız?"

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