İBB'nin sosyal proje olarak tanıttığı Eyüpsultan'daki kreşte, 3 yaşındaki bir çocuğun vücudunda ortaya çıkan morluklar, çocuklara yönelik ağır istismarı gün yüzüne çıkardı. Ailenin şikâyetiyle başlayan süreçte kamera kayıtları, ses analizleri ve uzman raporlarıyla sistematik cinsel istismar ve şiddet belgelendi.

24 TV muhabiri Neslişah Yumak mağdur aile ile röportaj yaptı, aile yaşananları aktardı.

"GÖĞSÜNÜN TAMAMEN MOSMOR OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Aile, olayın Aralık ayında çocuğu kreşten almaya gittikleri sırada fark edildiğini belirtti. Yardımcı öğretmenin "bir şey oldu mu" sorusu üzerine çocuğun üzerini açtıklarını anlatan anne, "Göğsünün tamamen mosmor olduğunu gördüm. Bu, bir düşme ya da itmeyle oluşabilecek bir iz değildi; çok büyük ve çok tazeydi" dedi. Aile, aynı akşam hastaneye giderek darp raporu aldıklarını ifade etti.

Baba ise daha sonra kreşin kamera kayıtlarını incelediklerini belirterek, görüntü ve ses kayıtlarında çocuklara yönelik darp ve cinsel istismara dair bulgular tespit ettiklerini söyledi. Görüntülerde bir öğretmenin çocuğun üstünü çıkarırken kameranın açısını kontrol ettiğini ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu aktaran baba, "Ben 20 yıllık video ve ses uzmanıyım. Defalarca izlediğimde, görüntülere küfürlü ve rahatsız edici seslerin de eşlik ettiğini fark ettim. O an kanımız dondu" ifadelerini kullandı.

Aile ayrıca, yalnızca kendi çocuklarının değil başka çocukların da benzer mağduriyetler yaşadığına dair beyanlar olduğunu öne sürerek, bazı çocuklara uygunsuz kıyafetler giydirildiği ve istismar içeren davranışlara maruz bırakıldıklarına dair iddiaların bulunduğunu dile getirdi.