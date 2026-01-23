İSTANBUL 13°C / 8°C
  İBB kreşinde skandal! Çocuğa işkence iddiası... Bakan Göktaş: Ailemizi yalnız bırakmayacağız
Güncel

İBB kreşinde skandal! Çocuğa işkence iddiası... Bakan Göktaş: Ailemizi yalnız bırakmayacağız

İstanbul'da İBB'ye ait kreşte şiddet gören 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Biz personelin açığa alınmasını beklerdik. Bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır. Ailemizi yalnız bırakmayacağız. Bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması için ailemizin yanında olmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 16:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da İBB'ye ait kreşte şiddet gören 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Kamera kayıtlarına sadece 20 gün sonra ulaşılıyor. Kreş adı altında açıldığı için mevzuata göre belirli yerlerde kamera olması gerekiyor. Fakat maalesef bu olaylar ailenin de anlattığına göre kameraların olmadığı yerlerde cereyan ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla ailenin iddiasını çok ciddiye aldık. Ailenin de bu süreçte yalnız kaldığı için basına yansıtmak durumunda kaldığını üzülerek gördüm.

Öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Fakat denetim süreçlerinin ne minvalde ilerlediğine dair bize intikal eden bir durum olmadı.

Ailemizi yalnız bırakmayacağız. Bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması için ailemizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

