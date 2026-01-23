Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da İBB'ye ait kreşte şiddet gören 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kamera kayıtlarına sadece 20 gün sonra ulaşılıyor. Kreş adı altında açıldığı için mevzuata göre belirli yerlerde kamera olması gerekiyor. Fakat maalesef bu olaylar ailenin de anlattığına göre kameraların olmadığı yerlerde cereyan ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla ailenin iddiasını çok ciddiye aldık. Ailenin de bu süreçte yalnız kaldığı için basına yansıtmak durumunda kaldığını üzülerek gördüm.

Öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Fakat denetim süreçlerinin ne minvalde ilerlediğine dair bize intikal eden bir durum olmadı.

Ailemizi yalnız bırakmayacağız. Bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması için ailemizin yanında olmayı sürdüreceğiz.