İBB kreşinde skandallar bitmiyor... Yeni görüntüler pes dedirtti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenlerin çocuklara bağırdığı, üzerine yürüdüğü, çocukların başı boş bırakıldığı, çocukların üzerlerinin koridorda gözler önünde değiştirildiği görüldü.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 17:22 - Güncelleme:
İBB kreşinde skandallar bitmiyor... Yeni görüntüler pes dedirtti
Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde İBB'ye bağlı 'Yuvamız İstanbul' isimli kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları büyük yankı uyarırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapılarının önünde, ortak alanlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Kayıtlarda bir kız çocuğunun öğretmeninin yönlendirmesiyle kapı önünde kıyafet değiştirdiği, bu sırada çevrede bulunan diğer çocukların bakışlarından rahatsız olduğu ve utandığı anlar dikkat çekiyor.

Görüntülerde, bir öğretmenin çocuklara bağırarak komut verdiği, bazı çocukları sert bir dille azarladığı kameraya yansıyor. Görüntülerde öğretmenin, montunu giymeye çalışan bir çocuğa yüksek sesle hitap ettiği ve çocukları hazırlık sürecinde yetersiz olmakla eleştirdiği anlar da dikkat çekiyor.

Başka bir kayıtta ise bir öğretmenin bir çocuğa doğru sert bir şekilde yönelerek ayakkabısını yerine koymasını istediği duyuluyor. Ayrıca görüntülerde etkinlik saatlerinde bazı çocukların koridorlarda gözetimsiz dolaştığı, öğretmenlerin ise sık sık telefonlarıyla ilgilendiği anlar da yer alıyor.

İBB kreşinde skandallar bitmiyor

İBB kreşindeki istismar skandalında yeni gelişme

Mağdur çocuğun ifadesi dehşete düşürdü: Çıplakken kameraya çekti

