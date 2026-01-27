İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3992
  • EURO
    51,5996
  • ALTIN
    7070.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB kreşindeki istismar skandalında yeni gelişme
Güncel

İBB kreşindeki istismar skandalında yeni gelişme

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince incelemeler yapıldı.

AA27 Ocak 2026 Salı 07:28 - Güncelleme:
İBB kreşindeki istismar skandalında yeni gelişme
ABONE OL

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 1 şüphelinin tutuklandığı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekipleri, akşam saatlerinde söz konusu çocuk etkinlik merkezine geldi.

Burada çeşitli incelemelerde bulunan polis ekiplerinin binanın içini ve çevresini kontrol ettiği öğrenildi.

- SORUŞTURMA

Eyüpsultan'da, İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezinde bazı çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

Bu kapsamda adliyeye götürülenler arasında yer alan, spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken öğretmen olan 3 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Sulh ceza hakimliği, 23 Ocak'ta bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermiş, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Mağdur çocuğun ifadesi dehşete düşürdü: Çıplakken kameraya çekti

İBB kreşindeki istismar skandalında yeni perde! CHP'li vekillerden denetime veto

"İhbarların arkası geliyor"

Bakan Göktaş: Personelin açığa alınmasını beklerdik

Kreşte istismar skandalı: Mağdur aileden İBB'ye yalanlama

İBB kreşindeki taciz skandalında yeni gelişme: Spor hocası tutuklandı

İBB kreşinde kan donduran istismar

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.