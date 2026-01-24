İBB kreşindeki istismar skandalında yeni perde! CHP'li vekillerden denetime veto

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi yine aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Yuvamız İstanbul' kreşine gönderdi. Aile, 3 yaşındaki çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve geldikten sonra vücudunda morluklar görülmesi üzerine soluğu kreşte aldı. Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşmek istedi ve kreşteki kamera görüntülerini istedi. Ailenin talebi karşısında kreş yönetimi kamera görüntülerini aileye ilk başta teslim etmedi ve kendilerine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.

BAKAN TUNÇ BİR KİŞİ TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, merkezde çalışan spor eğitmeninin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, çocuklara karşı ihmal ve istismara göz yumulmayacağını belirterek, "Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez. En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: YAŞANAN AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İBB'ye bağlı kreşte darp ve istismara uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret etti. Aileye her türlü hukuki ve psikososyal destek verileceğini söyleyen Göktaş, İBB'nin konu ile ilgili açıklamasına da tepki gösterdi. Göktaş, "Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır. Fakat aileyi dinlediğimizde böyle bir sürecin yürütülmediğini ne yazık ki görmüş olduk" dedi. Ailenin yanında olduklarını anlatan Göktaş; "Aileden duyduklarım akıl dışıydı, aile çocuğunu kreşe bıraktığını düşünüyor. Fakat ne MEB'in ne de bizim denetimimizde değil, adını 'çocuk etkinlik merkezi' koyarak denetim mekanizmasının dışında tutmuşlar" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

BAKAN TEKİN'DEN CHP VE İBB'YE KREŞ TEPKİSİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin Kütahya'da katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, 2 yıl önce dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadıkları tartışmayı anlatarak, şunları kaydetti: Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben kreş açıyorum, anaokulu açıyorum' diyor. Ben de bakan olarak diyorum ki, 'Nerede açıyorsun bunları, ben görmüyorum.' Yok açıyorum' diyor ama hukuk devletinde bir kurum açmak için, şurada seyyar satıcılar bile belediyeden izin, ruhsat alıyor, kriterler var, standartlar var. O standartları yerine getiriyor ondan sonra kamu hizmeti yapıyor. 'Peki siz vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz. O çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, o çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? O zaman buna hakkınız yok, bunu yapamazsınız' diye tartışmaya girmiştik dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla.

Konuyla ilgili resmi yazışmaya değinen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: Resmi yazıda da ona dedik ki, 'Bakın bunu yapmak istiyorsanız gelin bize deyin ki biz bunu yapmak istiyoruz, bizim standartlarımızı sağlayın biz de size ruhsat verelim, gerektiğinde sizi denetleyelim.' Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. 'Erkekseniz gelin kapatın' diye hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın son 2 gündür yaşadığımız bir tartışma var. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. 3 yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz. Biz yaptığımız her işi hukuk devleti ilkesine uygun olarak yapmakla mükellefiz ve bu şekilde de davranıyoruz.

