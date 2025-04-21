Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçak yapılaşmaya izin vermiyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI 106 KAÇAK YAPIYA İNCELEME BAŞLATTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti. Bakanlığın tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işlem başlatmadı. İBB harekete geçmeyince, Kültür ve Turizm Bakanlığı süreci tek başına yürütmeye başladı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.

UZMAN EKİPLERCE İNCELEME YAPILDI

Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

İBB TARAFINDAN KAÇAK YAPILAŞMAYA SOMUT ADIM ADILMADI

Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı.

İBB 72 KEZ UYARILMASINA RAĞMEN HAREKETE GEÇMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı (Uyarı yazısının gereğinin süresi içinde yapılmadığı) gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi. Ancak bu uyarılar büyük ölçüde cevapsız kaldı.

KORUMA SÜREÇLERİ SEKTEYE UĞRUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz'ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin bu duyarsız tutumu nedeniyle koruma süreçleri sekteye uğruyor.