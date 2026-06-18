İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.

KAÇIRILMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER İLK KEZ 24 TV'DE

ERHAN KARAAL'IN EŞİ İLK KEZ 24 TV'YE KONUŞTU

Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal ilk kez'ye konuştu. Eşiniçocuklarının gözü önündesöyleyen Karaal,'e güvendiklerini söyledi.

Olayın yaşandığı ana ilişkin detayları aktaran Ayşe Karaal, "Dün eşim işten geldi. İşten geldiği zaman da kızımla bisikleti bırakıp sahile yürüyüşe gidecektik. Benim kapımın önünde, çocuklarımın gözü önünde eşimi kaçırdılar. 4 ya da 5 kişiydiler bir araba içinde. Komşumuz tespit etti o kişileri. Geldiler, ikisini eşimi kucaklayıp, kafasına vurup, kafasını eğdirip, 'gir içeri gir içeri' diye bağırıp aracın içine attılar. İki çocuğumun gözü önünde, biri dışarıdaydı, diğeri de camda bağrışmalara çıktı. Biz de o arada polis memurunu aradık, polis 153'ü. Onlar da sağ olsun hemen geldiler anında. Ben de Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne geldim." dedi.

Çocuklarının birinin 15 diğerinin ise 16 yaşında olduğunu söyleyen Ayşe Karaal açıklamasında "Ben hiçbir bilgi bilmiyorum. Arkadaşlara soruyorum sürekli. Sürekli uğraştıklarını, dünden beri uyumadıklarını, çalıştıklarını, bu işe yoğunlaştıklarını söylüyorlar. Onların da bizim gibi üzüldüklerini ilettiler." ifadelerini kullandı.

"Bizim hasmımız, hısmımız, alacağımız, vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok" diyen Ayşe Karaal, "Eşim işten geldi. Yemeğini yedi, sahile her zaman gidiyoruz biz yürüyüşe. Biz sahil bölgesine yakınız. Günlük yürüyüşümüze çıkacakken çocuklarımla birlikte, büyük kızım hazırlanana kadar işte böyle bir arbedenin içine düştük." dedi.

"ADALET BAKANIMIZA GÜVENİYORUM"

Eşiyle 20 yıldır evli olduğunu söyleyen Ayşe Karaal, "8 yıllık arkadaşlığım var Erhan'la. Daha sesini yükselterek konuştuğuna şahit olmadım. Sayın Adalet Bakanımıza güveniyorum, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hiç kimse iki kızının, çocuğunun, ailesinin, komşusunun yanında sokak kapısından alınıp hiçbir yere götürülmeyeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Peki eşiniz olay anında nasıl tepki verdi?" sorusun cevap veren Ayşe Karaal, "Telefonu açtı orada, nasıl açtıysa polis polis diye bağırdı. Orada ben de hemen cama çıktım. Camda görünce ben de bağırdım. Komşumuz da 'Ayşe' dedi, 'plakayı aldım' dedi, 'sen hiç merak etme' dedi. Plakayı hemen işte polis memurlarına verdik. Kartal tarafında boş bir arazide bir sinyal bulundu ama telefonuna henüz ulaşılamadı." dedi.

"Eşinizin düşmanı veya bir hasmı var mıydı?" sorusunu da cevaplayan Ayşe Karaal, "Yok yok yok. Benimle her şeyi paylaşır. Yani bir hasmı düşmanı olsa iki çocuğunu beni dışarı çıkarır mı? En azından uyarır. Çünkü benim eşim aşırı böyle pimpirikli birisi. Çok böyle ince detaylara dikkat eden birisi. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir şekilde hiç kimsenin iki çocuğunun ailesinin gözü önünde, komşularının gözü önünde karga tulumda alınıp kaybedilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ekipler tarafından Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken, olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karal'ın darbedilerek bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edilen aracın sokağı hızla dönerek uzaklaştığı anlar yer aldı.