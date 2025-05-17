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İBB mağdur etti! Kontak kapatma kararı aldılar

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren işe çıkılamayacağını açıkladı.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
İBB mağdur etti! Kontak kapatma kararı aldılar
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler" dedi.

"GETİRİLEN NOKTA BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL"

Ovacık, "Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık. Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DURUM"

Belediyeden bir ödeme alındığı noktada süreci değerlendireceklerini ifade eden İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı, "Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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