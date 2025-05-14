İstanbul Büyük Şehir (İBB) tarafından mağdur edildiklerini öne süren 8+1 taksici esnafı, Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto düzenledi. Taksileriyle birlikte CHP binasına gelen esnaf, burada oturma eylemi yaparak düdük çaldı ve haklarını talep etti. Eyleme taksicilerin aileleri de katıldı. Eylemin ardından bazı taksiciler parti binasına girerek partililer ve il başkan yardımcılarıyla görüştü. Görüşmede yetkililer, 8+1 taksici esnafının yaşadığı mağduriyetin Haziran ayında yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınacağını belirtti. Bunun üzerine taksiciler dağıldı.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

8+1 sözcüsü Bünyamin Acar, "Madem mağduriyet varsa bu mağduriyetin çözümünü hakkını istemek bizim de hakkımız. İnsansak hakkımız. Daha fazla bunu ertelemeyin geciktirmeyin. Buradaki tek talebimiz 8 +1'lerin 4 + 1'e dönmesidir. Bin 38 nasıl döndüyse daha önceki UKOME'lerde 717 aracın da dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

"ESNAF TEMSİLCİLERİYLE HALA OTURULMUŞ BİR MASA YOK"

8+1 grup temsilcisi Ramis Yılmaz ise, "11 Kasım 2022 tarihinde bir karar alındı. İstanbul'a bin 803 tane ticari minibüsün raylı sistemlerde mağdur olduğu düşünülerek taksiye dönüşmesi kararı verildi. Bu taksiler daha önce dönüşen 4+1 taksiler gibi değil 8+1 büyük taksiler olarak çıktı. İnsanlar ilk önce bunun ne olduğunu anlayamadı. Tarifesi yüzde 30 fazlaydı ama giderleri yüzde 500 yüzde 600 fazla oldu. Daha sonradan öğrenildi. İlk başta güzel gözüken projeye esnaf mağdur olduğu için herkes imza attı daha sonra bu mağduriyetler yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Esnafın mağdur olduğu anlaşıldı. İstanbul'da 26 tane esnaf odası grubumuz var. Ekrem İmamoğlu ilk geldiğinde şunu söylemişti. 'Esnafın temsilcileriyle masalar kuracağız sorunlarını çözeceğiz.' Esnaf temsilcileri ile masalar kurup sorunlar çözülseydi, bu sorunlar çoktan çözülmüş olacaktı. Demek esnaf temsilcileriyle hala oturulmuş bir masa yok" ifadelerini kullandı.