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İBB Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Türkyılmaz: İstanbul'u siyasi ikbaliniz için bir reklam ajansına çevirdiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimini eleştirerek, 'İstanbul'u siyasi ikbaliniz için bir reklam ajansına çevirdiniz. Kaynaklarını siyasetin finansmanı için harcadınız. Makamlarınızda şehrin geleceğini değil, kendi geleceğinizi planladınız.' dedi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 23:26 - Güncelleme:
İBB Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Türkyılmaz: İstanbul'u siyasi ikbaliniz için bir reklam ajansına çevirdiniz
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Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Daha önce uyarılarını dile getirdiklerini belirten Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"2019'dan beri kürsülerde söyledik, Meclis'te sorduk, raporlarla açıkladık, öneriler sunduk, denetim komisyonlarında yazdık, araştırma komisyonlarında anlattık. Yetmedi, sosyal medyada yüzlerce soru yönelttik, videolar çektik, yazılar yazdık ama siz bildiğinizi okumaya devam ettiniz. İstanbul'u siyasi ikbaliniz için bir reklam ajansına çevirdiniz. Kaynaklarını siyasetin finansmanı için harcadınız. Makamlarınızda şehrin geleceğini değil, kendi geleceğinizi planladınız. Göz boyayan vitrin projeleriyle 'mış gibi' yaptınız ama asli sorumluluklarınızı unuttunuz. Ne deprem ne ulaşım ne altyapı ne çevre... Hiçbiri umurunuzda olmadı. Verdiğiniz sözlerin yanına bile yaklaşmadınız. Günü kurtarmak için her yolu mübah saydınız. Ama bitti."

"MİLLETİ ALDATMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkyılmaz, İstanbul'un kaybettiklerini artık çok daha yüksek sesle dile getireceklerini kaydederek, "Her zaman olduğu gibi, kirli propagandanızla milleti aldatmanıza izin vermeyeceğiz. Biz buradayız. Daha güçlü, daha kararlı. Bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin öz güveniyle şimdi daha çok çalışacağız. İstanbul'un hakkını sonuna kadar savunacağız. İstanbul sahipsiz değil." ifadelerini kullandı.

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