İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: FETÖ ve Kandil kaybetti

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Okul, 21 yıldır Türkiye'yi başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlattı.

Erdoğan'ı kutlayan Okul, "Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca iki hafta önceki parlamento seçiminde de Meclis'e giren tüm milletvekillerini tebrik ediyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum.'' dedi.

Okul'un bu sözleri AK Parti ve MHP sıraları tarafından alkışlarla karşılandı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, "Duyanlara, duymayanlara" şarkısını söyledi.

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, seçimlerde milletin iradesine saygı duyduklarını, tüm vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"ARAMIZDA KALMASIN KAYBETTİLER, ADAM YİNE KAZANDI"



Gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerde söylediği "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" sözüne göndermede bulunarak, "Aramızda kalmasın kaybettiler, adam yine kazandı." dedi.

Göksu, Türk ve dünya siyaset tarihinde 21 yılda 11 kez seçime girip hepsinden zaferle ayrılmanın sadece Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olduğunu belirterek ''Sayın Cumhurbaşkanımız zaferden zafere koşarken rakibi sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 12 kez seçime girdi, 12 kez yenildi de yenildi, yenildi de yenildi." ifadesini kullandı.

Seçimlerden önce bazı kesimlerin küçültücü, tehdit edici söylemler geliştirdiğini, Cumhur İttifakı partilerine oy verenleri ötekileştirici yaklaşımlarda bulunduğunu söyleyen Göksu, milletin Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da tekrar göreve seçerek en güzel cevabı sandıkta verdiğini belirtti.

Göksu, "Onlar niye kaybettiler biliyor musunuz? Her zaman bu millete tepeden bakarak, bu milleti yok sayarak, yalan söyleyerek bu milleti aldatacaklarını zannettiler." dedi.

CHP sıralarından gelen tepkiler üzerine Göksu, "Siz oy için Kandil'le pazarlık yapan, Kandil'le görüşenlersiniz ya, bırak Allah aşkına." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta baktılar ki sonuçlar kötü geliyor, nasıl bir manipülasyon yapalım diye düşündüler, Edi ile Büdü'yü ekrana çıkardılar. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bu milleti aldatarak '13. Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu'dur.' dedi. 'Kazanıyoruz.' dedi. Sonra da kendisine göre espri yaparak 'Aramızda kalsın.' dedi. Aslında 'Aramızda kalsın.' dediği şey, 'Kaybediyoruz'. Geçen gün televizyonda 'Niye başaramadınız?' diye soruyorlar, 'Biz yalan söylemeyi bilmiyoruz.' diyor. 14 Mayıs'ta yalan söylediniz."

"21 YILDAN BERİ KİMİN YAŞAMINA MÜDAHALE ETTİK?"



Göksu, bu seçimin, "Türkiye" diyenlerle Türkiye'nin etrafından dolaşmak isteyenleri ortaya koyduğunu ifade etti.

Tevfik Göksu şöyle devam etti:

"Bu seçim dolayısıyla Türkiye öyle bir gündeme sokulmak istendi ki dün Sultangazi'de fırında 'Recep Tayyip Erdoğan' diyen çocuğa 'Sana ekmek satmıyorum.' diyerek küçülenlerin yüzünü ortaya çıkardı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı adayı, 'Eğer Erdoğan kazanırsa yarın kızlarımız sokağa çıkamayacak.' dedi. İnsan utanır be, 21 yıldan beri bu ülkede iktidarız, kimin yaşamına, hayat şartlarına müdahale ettik? Aziz milletimiz bunu yemedi. En son İBB artık bir şey bulamadı, 'Eğer Erdoğan kazanırsa 29 Mayıs Pazartesi günü bankalardan para çekemeyeceksiniz.' dedi. Hani ne oldu? Bu seçim her şeyin ortaya çıktığı, ezelden beri yalan ve algının her zaman kaybettiği bir seçim oldu. Hakikatlerin kazandığı, kibrin kaybettiği, tevazunun kazandığı bir seçim oldu."

"BU SEÇİMDE FETÖ, KANDİL KAYBETTİ"



Muhalefetin deprem bölgesindeki vatandaşlara 'Bedava ev vereceğiz.' dediğini aktaran Göksu, depremzedelerin, yalan söylediklerini bildiği için muhalefete inanmadığını söyledi.

Göksu, seçimde mandacıların ve Batı'nın arka bahçesinde olmak isteyenlerin kaybettiğini savunarak şunları kaydetti:

"Bu seçimde 'Tam bağımsız Türkiye.' diyenler kazandı, Türkiye'yi bölmek isteyenler kaybetti. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' diyenler kazandı, 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenler kaybetti. Bu seçimde bu milletin gururu, onuru, sevdası haline gelmiş 'SİHA'ları, İHA'ları, Kızılelma'yı, uçakları durduracağız.' diyenler kaybetti. Kapalı kapılar arkasında bu devletin bekasını ortadan kaldırmak için anlaşma yapanlar, Amerika'da hamburger yiyip kimlere ne söz verdilerse o sözleri verenler kaybetti. Özetle bu seçimde Tayyip Erdoğan, Türk milleti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin, dünya mazlumları kazandı, FETÖ, Kandil kaybetti. Küresel güçlerle işbirliği yapanlar kaybetti. Bu seçimde gerçekler, 86 milyon Türkiye kazandı.''

İmamoğlu'nu eleştiren Göksu, "İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığı yapmayan belediye başkanı, 4 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı hayali gördü, bu hayale ulaşamadı, en sonunda yardımcılığının aday adaylığıyla tatmin oldu, şimdi başka hayaller peşinde. Yine İstanbul gündeminde yoktur. 28 Mayıs'ta aziz milletimiz yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı devlet başkanı seçti. İnşallah 2024'te de İstanbul'u asıl sahibine teslim edecek." diye konuştu.