İBB meclisinde Aybüke Pusat ve Gökhan Ünver tartışması! AK Parti ve MHP'den sert tepki

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergelerinin görüşüldüğü sırada söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, burada sorulara dahi tahammül edilmediğini, CHP'nin kendisinden başkasına konuşma hakkı vermediğini söyledi.

Gökkuş, "Sizi destekleyen basın olunca yandaş olmuyor ama sizin gibi düşünmeyip bu taraf lehine konuşan olunca yandaş oluyor. Sizin söylediklerinizi söyleyen şarkıcı, sanatçı, sinema artisti olunca yandaş olmuyor ama bu tarafın lehine söyleyince yandaş oluyor. Ve öyle bir mahalle baskısı kuruyorsunuz ki onların konserlerini iptal ediyorsunuz, dizilerini iptal ediyorsunuz, konuşturmuyorsunuz bile... Öyle bir mahalle baskısı kurmuşsunuz ki sizin aleyhinize konuşanlara yaşama şansı bile vermiyorsunuz." ifadesini kullandı.

"BU SAMİMİYETSİZ, FAŞİZAN ANLAYIŞI REDDEDİYORUM"

Bu konuda söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ise sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver hakkında bir linç kampanyası gördüğünü söyledi.

Ünver'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na bir şey söylemediğini, hakaret etmediğini belirten Ayhan, "Avcılar ve Bodrum belediyeleri programlarını iptal ediyor. Kadıköy'de de bir tane entel maganda tiyatrocu çıkıyor, videolar çekiyor, 'Biz bunun nisan ayındaki programlarını iptal ettik, ekmeğiyle oynuyoruz bunun gibi insanların.' vesaire diyor. Dedim acaba ne dedi bu adam? Baktım hiçbir şey dememiş, açıklama yapmamış, konuşmamış. AK Parti'li, MHP'li, CHP'li olabilir, politikaya girmeyebilir, konuşmayabilir. Ama o kadar samimiyetsiz, sahte nezaketin altına saklanmışsınız ki adamı linç ettiniz. Adamın çocukları var evet. Ekmeğiyle oynadınız. Koca koca belediyeler, koca koca insanlar çıkıp, 'Bu adama artık bu memlekette ekmek vermeyeceğiz.' dediniz." ifadesini kullandı.

Oyuncu Aybüke Pusat konusuna değinen Ayhan, "Bu samimiyetsiz nezakete açık bir örnek algılanması açısından söylüyorum. Aybüke Pusat diye TRT'deki bir dizide oynayan bir hanımefendi var. TRT nedir? Devletin bir kanalı. Devletin kanalında TRT'yi boykot edersen, onun itibarına leke sürmeye çalışırsan, bir zahmet TRT seni işten atmadan önce işi bırak git o zaman. Yani bu haktır. Sonra ne yaptınız? Yine aynı samimiyetsizlikle koca koca başkanlar, koca koca meclis üyeleri, basındaki kalemşörler çıktı, 'Hepimiz Aybüke Pusat'ız.' naraları atmaya başladınız. Aradaki farkı anlayabilin diye söylüyorum. Biri devletin kanalını, devletin kanalında çalışarak boykot ediyor, biri hiçbir şey yapmıyor. O kadar büyük bir faşizm..." diye konuştu.

Devletin kanalına girerken Aybüke Pusat'ın hangi partili olduğuna ya da nereye oy verdiğine bakılmadığını, işini iyi yaptığı için çalıştığını söyleyen Ayhan, "Gökhan Ünver hiçbir şey söylemedi, konuşmadı. İnsanlar politik olmak, taraf olmak zorunda değil. Apolitik insanlarımız var. Hepsini ekmeğinden mi edeceksiniz? Bu samimiyetsiz, faşizan anlayışı reddediyorum." dedi.