İBB Meclisinde dengesi bozuldu! CHP'li Özer atama skandalında kendisi ile çelişti

İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarından bahsetti.

Esenyurt Belediyesindeki atama konusuna değinen Ayhan, şöyle konuştu:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini müdür olarak ataması, belediye yönetiminde nepotizmin açık ve net bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Gerçi Sayın Başkan yapmış olduğu açıklamasında 'O alanda çalışacak başka birini bulamadım.' dese de bu söylemi kimseyi tatmin etmemiş gözüküyor. Sayın Başkan'a ihtiyaç hasıl olması halinde söz konusu pozisyonda çalışacak liyakat sahibi kişiler yönlendirebileceğimizi de buradan iletmiş olalım. Belediye Başkanı'nın, kamu kaynaklarını ve makamlarını kişisel aile bağları uğruna kullanması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar, yalnızca belediyenin itibarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşlarımızın devlete ve yerel yönetimlere olan güvenini de derinden sarsar. Bu ve bu tarz uygulamaların son bulmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bir polemik veya tartışma oluşturmak amacıyla değil, Meclisi doğru bilgilendirmek üzere söz aldığını söyledi.

Bir takım dedikoduları servis ederek gündem oluşturmanın kimseye bir faydası olmadığını söyleyen Özer, ardından ilçedeki yaptığı bazı faaliyetleri anlattı.

- "BU DEDİKODULARIN KAYNAĞI ANLADIĞIM KADARIYLA KENDİSİ OLUYOR"



Bunun üzerine tekrar söz alan MHP Grup Başkanvekili Ayhan, şunları söyledi:

"Esenyurt Belediye Başkanı, bunların bir dedikodu olduğunu ve yanlış bir bilgiyi düzeltmek amacıyla söz aldığını ifade ettiler. Sayın Belediye Başkanı'nın sözlerini aynen aktarıyorum. 'Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak.' diye bir ifadede kendisi bulunmuştur. Yani bu dedikoduların kaynağı anladığım kadarıyla kendisi oluyor. Bu birincisi. İkincisi de 'Bu çalışmıyor, şu an çalışmıyor.' demek yerine Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifadesini de aynen aktarıyorum. 'Sorunun çözüldüğünü ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanımız bir pozisyonda, o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymazken kendisini uyardık. Bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi.' Bizim burada vurgulamak istediğimiz, burada bir dedikodu zaten yok da genel olarak bu ve bu tarz uygulamaların belediyelerde akraba atamalarının olmaması yönündedir."

- "APAÇIK GERÇEKLERİ BU KADAR FARKLI BİR ŞEKİLDE YANSITMALARINI ANLAYAMIYORUM"



AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "CHP'li Belediye Başkanı arkadaşlarımızın, apaçık gerçekleri bu kadar farklı bir şekilde yansıtmalarını anlayamıyorum. Kendi Genel Başkanları (Özgür Özel), kendi parti içinde yayınladıkları genelgeden bahsediyor ve atamanın geri alındığını söylüyor. Ama Sayın Belediye Başkanımız burada doğru olmayan ifadeler kullanıyor. Bu durumu kamuoyunun dikkatine arz ediyorum." dedi.