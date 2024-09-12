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İBB Meclisi'nde oylama yapıldı! 'Paris' soru önergesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İmamoğlu ve beraberindekilerin Paris gezisine ilişkin verilen soru önergesi oylamada kabul edildi.

12 Eylül 2024 Perşembe 08:39 - Güncelleme:
İBB Meclisi'nde oylama yapıldı! 'Paris' soru önergesi kabul edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verildi.

AK Parti 'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, "Ne kadar para harcanmıştır? Katılımcılar bu seyahat ve organizasyon için bir bedel ödemiş midir?" dedi. Bağışçıların kimler olduğunu da soran Çimen, "Bağışçıların İBB'ye bağlı kuruluşlarla bir bağı ya da ilişkisi var mıdır? Bağışçıları açıklayacak mısınız?" sorularını yöneltti.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da, "O kadar harcanan parayla İstanbul'a katma değer oluşturacak ne sağladınız bunları öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan oylamada, soru önergesi kabul edildi.

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