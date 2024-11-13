İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, gündem dışı konuşma yapmak için söz alan Bahçelievler Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Hakan Bahadır, "yenidoğan çetesi" davasına değindi.

Türkiye'de anayasanın ve kanunların olduğunu dile getiren Bahadır, Sağlık Bakanlığının olayı takip ettiğini, kim bebek katili olmuşsa gereğinin yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını kaydetti.

Bazılarının bu konuyu siyasete sokmaya çalıştığını söyleyen Bahadır, bu sırada CHP grubundan kendisine laf atılması üzerine, Ahmet Atilla Yılmaz'dan bahsederek, "CHP'li meclis üyeniz neden gelmedi?" diye sordu.

Meclis 1. Başkanvekili Aslan tarafından Bahadır'ın mikrofonu kapatıldı. AK Parti grubu, bu duruma tepki gösterdi.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bahadır, "Pas atılırsa gol atarım. Ben buradan Ülkü Hanım'a soruyorum, diyorum ki grup başkanvekili olarak, o çetenin içinde olan meclis üyeniz nerede? CHP'nin bahsettiği o doktor meclis üyesi nerede? Bebek çetesiyle alakalı AK Parti Hükümeti olarak Bakanlığımız, ilgili müdürlüklerimiz gerekli çalışmayı yapmıştır. Şu an adalettedir. Hukuk ne derse o olur." ifadelerini kullandı.