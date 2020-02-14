İBB Meclisi'nden Tarkan'a 7'nci ret

14 Şubat 2020 Cuma08:21 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:53

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Şubat ayı toplantılarının ikincisi yapıldı. Toplam 179 komisyon raporu ve gündem dışı konuşmalarla geç saatlere kadar devam eden toplantıya, yeni seçilen İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi.

TARKAN'A 7'NCİ RET



Tarkan Tevetoğlu'nun Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 7'inci kez İBB meclisine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru da reddedildi.