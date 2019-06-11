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İBB Millilere destek için 'İstanbulKırmızıBeyaz' diyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek olmak için İstanbul’u kırmızı-beyaza bürüyor.

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Bugün Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Türk Bayrağı yansıtılacak ve kırmızı beyaz ışıklandırma olacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa’yı tarihi bir galibiyetle yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden anlamlı bir destek geldi. 
H Grubu’nda yer alan ve 3 maçta 3 galibiyet ile yoluna kayıpsız devam eden Ay-Yıldızlı ekibimizin bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul’da her yer kırmızı-beyaz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “#İstanbulKırmızıBeyaz” sloganıyla, Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Haliç Metro Geçiş Köprüsü kırmızı beyaz olacak, ay-yıldızlı bayrağımız yansıtılacak. Ayrıca üst geçitlere millilerimize destek pankartları asıldı. İstanbul genelindeki meydanlarda İzlanda-Türkiye maçı dev ekranlardan yayınlanacak. 
Havanın kararmasıyla başlayacak olan etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Türkiye ve İstanbul’un kalbi bu akşam Ay-Yıldızlı futbolcularımız için hep birlikte atacak. 
 

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