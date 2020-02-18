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İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı

Şişli'de ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, tezgahı elinden alındı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önünde üzerine tiner dökerek yakmak istedi. Bir süre polis tarafından ikna edilen vatandaş, İBB binasına alındı.

IHA18 Şubat 2020 Salı07:17 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 07:17

Olay, saat 23.50 sularında Fatih’teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Şişli’de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren vatandaş, elinde bir tiner şişesiyle İBB önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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