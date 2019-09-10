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İBB önündeki nöbet sürüyor: Benden şüphe duyuyorlarsa incelerler

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki belediye başkanlığı binası önünde başlatmış olduğu nöbet sürüyor.

  • DHA
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29 Ağustos'ta telefonlarına gelen bir mesajla içten çıkarıldıklarını öğrenen işçilerin başlattığı eylem 13. gününe girdi. Gece gündüz İBB binası önünden ayrılmayan işçiler, geceyi burada battaniye üzerinde yatarak  nöbetlerini tutuyor. Büyükşehir  belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerden biri olan Mehmet Akarsu, sebepsiz işten çıkarıldıklarını belirterek kendilerine  "bankamatik memuru" suçlaması yapanları eleştirdi. 
 
"İKİ SEÇİM ARASINDA DEĞİL 3. AYDA İŞE GİRDİM"
 
Kendilerine "bankamatik memuru" diyenlerin çalıştığı birimdeki evrak ve görüntüleri inceleyebileceğini belirten Mehmet Akarsu, "Ben 3. ayda işe başladım. Onlar iki seçim arasında işe başladın dediler, ben 3. ayda işe başladım. Kart memuru diyorlar. Bununla ilgili benden şüphe duyuyorlarsa çalıştığım Başakşehir'deki birimimde günlük ve aylık rapor tutuluyor. Hem günlük ve hem aylık imza atılıyor. Yüz tanımadan geçiriliyor. O şekilde iş başı yapılıyor ve her taraf kamera dolu. Bunu bir incelerler bundan sonra da ATM memuru diye bilirler. Şaka yapar gibi işten çıkış sebebimiz bile yok. İşe gitmediğimiz bir gün yok. İzin aldığımız bir gün yok. Emre itaatsizliğimiz yok. Bir mesajla güle güle, hiçbir aydınlatma yapmadan kapının önüne koydular" dedi.

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