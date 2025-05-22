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  • İBB'ye 3. dalga operasyonda yeni gelişme... 16 şüpheliye tutuklama talebi!
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İBB'ye 3. dalga operasyonda yeni gelişme... 16 şüpheliye tutuklama talebi!

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
İBB'ye 3. dalga operasyonda yeni gelişme... 16 şüpheliye tutuklama talebi!
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İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

İBB soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüphelinin ifade işlemleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alındı.

İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Şirketlerine kayyum atandı

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.

Huzur hakkı diyerek ödemeler yapılmış

Soruşturmada şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltında bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

İBB'ye üçüncü dalga operasyon! Daire başkanı dahil 22 kişi gözaltında...
  • yolsuzluk
  • operasyon
  • tutuklama

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