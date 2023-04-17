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Güncel

İBB, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde çalınan Mehter Marşı'ndan rahatsız oldu

İBB'nin daha önce Mehter Marşı'nın çalınan İstanbul'un Fethi'nin anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik çaldırmaya başlaması tepki çekti.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
İBB, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde çalınan Mehter Marşı'ndan rahatsız oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihteki ilk panoramik müze olma unvanını taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde Batı klasik müziği çaldırmaya başladı. Daha önce Mehter Marşı'nın çaldığı fetih sergi alanını gezen ziyaretçiler, klasik müzikle karşılandı.

TARİHTEKİ İLK PANORAMİK MÜZE

Panorama 1453 Tarih Müzesi tarihteki ilk panoramik müze olma unvanını taşımaktadır. 2003 yılında tasarımı ve projelendirilmesi yapılan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin, 2005 yılında uygulama çalışmaları başlamıştır.

Ressam Haşim Vatandaş fikir sahibi olduğu projenin aynı zamanda koordinatörlük görevini de yapmıştır. Müze, Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında yer almaktadır ve çevresinde Kostantinopolis'e ilk Türk askerinin girdiği Topkapı Surları ve Silivrikapı'daki surlar görülebilir.

FETHİN RUHUNU YANSITIYOR

İstanbul'un fethi, tarihin seyrini değiştiren önemli olaylardan biridir ve İstanbul'u mimari, sanat ve kültür açısından zenginleştirmiştir. Bu kültürel mirası anlamak için, şehrin geçmişini, bugününü ve fethin ruhunu anlamak önemlidir.

Bu amaçla kurulan Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Kültür Parkı'nda 2009 yılında ziyarete açılmıştır. Müze, dünyanın ilk tam panoramik müzesi olma özelliğine sahiptir ve açıldığı günden beri misafirlerini ağırlamaktadır.

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