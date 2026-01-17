İBB pes dedirtti! ''Borç yok'' dediği gün borç istediler

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "İBB'nin borcu yok" açıklamasını yaptığı gün, CHP yönetiminin 'Belediye Meclisi'ne 3 milyar TL'lik yeni borçlanma teklifi sunularak onay aldığı ortaya çıktı. İBB'nin toplam borcu ise 353 milyar TL'ye yükseldi.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İBB 2026'ya sıfır borçla giriyor" açıklaması, resmi bilanço ve denetim raporlarıyla yalanlandı. Sayıştay ve Meclis'e sunulan kesin hesaplara göre, 2024 sonu itibarıyla İBB'nin borcu 215 milyar TL, İSKİ'nin 25 milyar TL, İETT'nin ise 24.5 milyar TL olarak kayda geçti. Belediyeye bağlı şirketler de dahil edildiğinde toplam borcun yaklaşık 350 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

CHP'LİLERİN OYLARIYLA ONAY

Gazeteci Mustafa Balbay'ın İmamoğlu ile Silivri Cezaevi'nde yaptığı görüşmeyi kaleme aldığı 12 Ocak günü İBB Meclisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, CHP'li İBB yönetimi, "Borç yok" denilen gün Meclis'e 3 milyar TL'lik yeni iç borçlanma talebiyle geldi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün yazısına dayanan dosyada, 2026 yılı bütçesinde yer alan finansman ihtiyacı gerekçe gösterilerek, her türlü finansal enstrümanın kullanılması için borçlanma yetkisi istendi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesine dayandırılan talep, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oyçokluğuyla uygun bulunarak Meclis onayına sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi ve ilave 3 milyar TL borçlanmanın önündeki prosedür 15 Ocak'ta tamamlandı.

BU TABLOYU HALK GÖRÜYOR

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İmamoğlu'nun 'sıfır borç' iddiasının resmi verilerle bağdaşmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Bir kurumun borcu bilançosunda, kesin hesabında ve denetim raporlarında görünür. İBB'nin kendi sunduğu verilere göre 2024 sonu itibarıyla borç 350 milyar TL. Buna rağmen kamuoyuna 'sıfır borç' deniliyor. Aynı gün Meclis'e 3 milyar TL'lik yeni borçlanma dosyası geliyor. Bu tabloyu İstanbulluların takdirine bırakıyoruz."

7 YILLIK KAYIP ZAMAN BİLLBOARDLARDA

AK Parti, İBB'nin düştüğü borç batağını 'Uyan İstanbul' kampanyasıyla kamuoyuna duyurdu; CHP'den 'Gerçeği yansıtmıyor' tepkisi geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, billboardların indirilmeye çalışıldığını belirterek, "Afişler İstanbul'un 7 yıllık kayıp zamanının belgesidir" dedi.

