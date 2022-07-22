İBB pes dedirtti! İSPARK otoparkını otomobil firmasına kiraladılar

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Başakşehir Kent Meydanı'na otopark yapılmasını planlandı. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB yönetimi, Emlak Konut GYO A.Ş. ile önceki dönem İBB yönetiminin imzaladığı protokolü iptal ettiği öğrenildi. Otoparkı aylardır kapalı tutup işletmeyerek kamu iştirak kuruluşu İSPARK'ın zarar etmesine neden olan İBB; Başakşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yanı başındaki otoparkı işletme konusundaki taleplerini de dikkate almadı.

Sabah'ın haberine göre, Kuruluş amacı 'İBB'ye ait katlı, açık ve yol üstü otoparkları devralıp, tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletmek' olan İSPARK otoparkını kiralayan ikinci el araç alım satımı yapan firma, otoparkı araç teslim noktası olarak kullanıyor. Gerek Millet Bahçesi'ne gerekse bölgeye gelen vatandaşlar, araçlarını park edemediği gibi firmanın araç taşıyan tırları nedeniyle de trafiğin tıkanmasından şikayetçi.

Vatandaşların tepkileri şu şekilde:

*Ferhat Başer: Burada otopark sorunu var. Bir otopark var ancak özel bir şirket işletiyor. Normalde burasını İSPARK'ın işletmesi lazım. Özellikle hafta sonları millet bahçesi çok kalabalık oluyor ya da vatandaşlar alışveriş için geliyorlar ama arabalarını park edecek yer bulamıyorlar. Anladığımız kadarıyla burada bir rant var İBB de bundan vazgeçmek istemiyor. Biz vatandaşlar olarak çok mağdur ve şikâyetçiyiz.

*Fuat Aktaş: Burası keşmekeş oluyor. Söz konusu özel işletmeye ait tırlar geliyor buradan geçemiyorlar. Yol kenarına park etmek zorunda kalan araçların kaldırılması için sürekli korna çalıyorlar. Burası sanki onların mülküymüş gibi davranıyorlar. Hafta sonları zaten burada yer yok ama o tarafı İSPARK işletse vatandaşlar oraya araçlarını park etse herkes bu hizmetten faydalanacak ama maalesef böyle bir durum yok. Buradaki esnaf bu olaydan çok mağdur vatandaşlar da araçlarını park edecek yer bulamadıkları için sorun yaşıyorlar. Artık gerekirse dilekçe verip bu çilenin sonlanmasını istiyoruz.

İBB; ŞEHİR HASTANESİNİN BAĞLANTI YOLLARI VE METRO PROJESİNİ BÜTÇESİ OLMADIĞI İDDİASIYLA YAPMADI

İBB; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları ile Metrokent-Kayaşehir metro projesini bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı. İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu hatta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni entegre etmek için Metrokent ile Kayaşehir arasında metro yapımına başladı.

METROKENT-KAYAŞEHİR METRO HATTINDA 4 İSTASYON OLACAK

Metrokent, Onurkent, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir 15. Bölge'den geçecek olan metro hattı, Kayaşehir Kent Merkezi'ndeki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na bağlanacak.

BİNLERCE BAŞAKŞEHİRLİ'NİN EĞİTİM ALDIĞI BİLGİEVİNİN RUHSATINI İPTAL ETTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Başakşehir'de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatı iptal etmişti. İBB'nin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin elektrik ve doğalgazının kesilerek mühürlenmeye çalıştığı, İBB yönetiminin bilgievini yıkma talimatı verildiği kamuoyuna yansımıştı.