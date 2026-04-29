29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
  İBB provokasyonuna geçit verilmedi! Gerçeğe aykırı paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Güncel

İBB provokasyonuna geçit verilmedi! Gerçeğe aykırı paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasına ilişkin sosyal medya hesabından ‘halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı' paylaşımda bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde devam eden İBB davasına ilişkin sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı paylaşım yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

