İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB 2025 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, konuşmasında, faaliyet raporunu eleştirdi.

Aslan'ın 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremde hasar gören Avcılar Hacı Tükenmez Camisi ile ilgili sözlerini hatırlatan Çağlayan, "Avcılar'daki camiyi yaptırmak istiyorlar, elbette yapılabilir. Ancak aynı hassasiyet Kadıköy için de gösterilmeli." dedi.

Bunun üzerine CHP sıralarından, "İhtiyaç var mı?" sözleri yükselmesi üzerine Meclis'te kısa süreli tartışma yaşandı.

Faaliyet raporuna değinen Çağlayan, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2025 yılı faaliyet raporunu değerlendirirken öncelikle ifade etmek isterim ki önümüzdeki bu rapor, hacmi ve anlatımı itibarıyla kapsamlı görünse de satır aralarına indiğimizde İstanbul'un gerçek sorunlarına ne ölçüde çözüm üretildiği konusunda ciddi soru işaretleri barındırmaktadır."

Çağlayan, "Bu kürsü, siyasi polemiklerin değil, hizmetin ve hesap verilebilirliğin konuşulması gereken bir yerdir. Ancak raporun genel diline baktığımızda, yer yer hizmetten ziyade algının ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Oysa bizim için önemli olan İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımızın günlük hayatında neyin değiştiği, hangi sorunlarının çözüldüğüdür." ifadelerini kullandı.

- "İSTANBUL'U YÖNETİYOR MUSUNUZ, YOKSA ARAÇ KİRALAMA FİLOSU MU KURUYORSUNUZ?"

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da bugün burada bir faaliyet raporunu değil, İstanbul'un çalınan umutlarını, çarçur edilen kaynaklarını ve "hizmet" adı altında sergilenen bir illüzyonun iflasını konuşmak üzere kürsüde bulunduğunu söyledi.

Bu raporun ne yazık ki bir faaliyet raporu olmadığını dile getiren Ayhan, "Bu rapor olsa olsa Sayın Başkan'ın da defalarca zikrettiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılmış İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin, İstanbul'un kaynaklarını nasıl hoyratça harcadıklarını, milletin emanetini nasıl şahsi ikballeri ve siyasi hesapları için kullandıklarını gösteren ibret belgesidir. Bugün önümüzde duran bu rapor, sıradan bir faaliyet raporu değildir. Bu metin, İstanbul'un nasıl yönetildiğinin, kaynakların nasıl kullanıldığının ve geleceğin nasıl ipotek altına alındığının somut bir belgesidir." diye konuştu.

İstanbul'un geleceğinin borçlandırıldığını anlatan Ayhan, yatırımların ve yatırım harcamalarının azaldığını, buna karşılık hizmet alımları, araç kiralama giderleri, temsil, organizasyon ve tanıtım harcamalarının arttığını belirtti.



"İstanbul'u yönetiyor musunuz, yoksa araç kiralama filosu mu kuruyorsunuz?" diye soran Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir diğer ciddi problem ise ihale süreçleridir. Açık ihale yerine davet usulü pazarlık ihaleleri yaygınlaştırılmıştır. 2025 yılında bu yöntemle yapılan alımların tutarı 10 milyar lirayı aşmıştır. Rekabet var mı? Yok. Şeffaflık var mı? Yok. İhalelerin önemli bir kısmında, tek firma katılmış, kırım oranları yüzde 1'in altında kalmış, daha düşük teklif veren firmalar elenmiş, işler alt yüklenicilere devredilmiştir. Bu tablo bize şunu göstermektedir: Kaynaklar etkin kullanılmamış, rekabet engellenmiş ve kamu zararı riski oluşmuştur. Daha da vahimi ihale yapılması gereken işler, parçalara bölünerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu, açıkça sistemin etrafından dolanmaktır."