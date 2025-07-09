İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Velili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan hakkındaki hakimliğin karar yazısına ulaşıldı.

Sulh ceza hakimliğinin kararında, iş insanı Ali Nuhoğlu'nun, çalışanı O.K.D aracılığıyla Çırpıcı Parkı'nın alt tarafındaki İBB Hizmet Binası şantiyesinde Şahin'e şirket kasasından çekerek farklı tarihlerde 520 bin dolar ve 1 milyon doları teslim ettiğine dair ifadeleri olduğu kaydedildi.

O.K.D'nin de Nuhoğlu'nun talimatıyla farklı tarihlerde çanta içerisinde miktarını bilmediği döviz cinsi parayı Çırpıcı şantiyesinde Şahin'in aracının bagajına bıraktığına dair ifadeleri olduğu belirtilen kararda, Nuhoğlu'nun bu paraları çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin zorlamasıyla verdiğine ilişkin beyanları bulunduğu anlatıldı.

- "TANIKLARI TANIMADIKLARINA İLİŞKİN BEYANLAR SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Kararda, detaylı tanık beyanları karşısında şüpheli Şahin'in bu tanıkları tanımadığına ilişkin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Dosyadaki kolluk tutanakları, bilgi ve belgeler birlikte dikkate alındığında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna işaret edilen kararda, suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı aktarıldı.

Kararda, şüpheli Sonkan Turan'ın Ahmet Şahin'in özel şoförü olarak çalıştığı, O.K.D'nin, para alışverişi sırasında Turan'ın olay yerinde olduğuna ilişkin görgüye dayalı ifadesi olduğu belirtildi.

Turan'ın, hakkında ifade veren tanıkları tanımadığı yönündeki savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Dosyadaki kolluk tutanakları, bilgi ve belgeler birlikte dikkate alındığında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna vurgu yapılan kararda, suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı aktarıldı.

Kararda, şüphelilerin bu gerekçelerle tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.