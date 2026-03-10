İSTANBUL 16°C / 4°C
Güncel

İBB şantiyesinde yangın paniği: İşçi konteynerleri alevlere teslim oldu

Esenler'deki İBB'nin şantiye alanındaki işçi konteynerinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmazken, 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

IHA10 Mart 2026 Salı 14:53 - Güncelleme:
İBB şantiyesinde yangın paniği: İşçi konteynerleri alevlere teslim oldu
ABONE OL

Esenler Atışalanı Havalimanı Mahallesi Kırgız Sokak'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yaşam Merkezi yapılması planlanan inşaat şantiyesindeki konyenerde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken işçilerin konakladığı 3 konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

"KİMLİK PASAPORT GİBİ EŞYALARIMIZ İÇERİDE KALDI"

Şantiyede görev yapan bir işçi, "Biz çalışırken bir anda yangını duyduk buraya geldik, izolasyondan kaynaklı çıktığı söyleniyor ancak belli değil. Biz belediyeye çalışıyoruz can kaybımız yok ancak kart, kimlik ve pasaport gibi eşyalarımız içeride kaldı. İçeride konakladığımız konteynerler yandı" diye konuştu.

