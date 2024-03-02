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İBB şaşırtmadı! Temelini attıktan sonra tek çivi çakmadılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Aralık'ta temel atma töreni düzenlediği Pendik Kurtköy Sosyal Merkezi projesinde aradan geçen 2 ay 10 gündür tek bir çivi çakılmadığı ortaya çıktı.

Sabah2 Mart 2024 Cumartesi 09:02 - Güncelleme:
İBB şaşırtmadı! Temelini attıktan sonra tek çivi çakmadılar
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 19 Aralık 2023'te temeli atılan Pendik Kurtköy Sosyal Merkezi projesi için aradan 2 ay 10 gün geçmesine rağmen tek bir çivi çakılmadığı ortaya çıktı. İnşaatın yapılacağı alanın etrafı, üzeri İmamoğlu'nun reklamlarının yapıştırıldığı metal levhalarla çevrilirken inşaat alanında toprağın bile halen yerli yerinde durduğu görüldü.

2 bin 875 metrekarelik proje alanında 9 bin 670 metre kare kapalı alana sahip olacak bina, "Yeni nesil bir sosyal merkez" olarak tanıtıldı.

Bodrum katında 43 araçlık otopark, zemin üzeri iki kat, Yuvam İstanbul kreşi, 350 kişi kapasiteli kütüphane ile oyun alanı ve atölye alanı olacak şekilde yapılması planlandı.

Temel atma töreninde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, projenin bir yıldan az bir sürede tamamlanacağını söylemişti.

Sabah'ın haberine göre, Ancak temeli atılan projeye alanına bugüne kadar hiç beton dökülmedi.

İnşaat alanının etrafı ise İmamoğlu'nun, İBB'nin ve temeli bile atılmayan sosyal merkezin görsellerinin yer aldığı reklam afişlerinin yapıştırıldığı metal plakalarla kapatıldı.

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