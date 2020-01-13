İBB Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başladı

13.01.2020 13:15 - Güncelleme: 13.01.2020 13:16

Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum” cevabını vermişti.



EŞİ TİYATROSUNU İZLEDİ, İBB KİTAPLARINI SATIYOR

İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş’ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.

BÜYÜK TEPKİ!

Cezaevinde kitap yazarak vakit geçiren HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Seher ve Devran adlı kitapları, İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da satışa sunuldu.

Bu durum, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.