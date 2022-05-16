İBB skandal duvar kağıtlarını kaldırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'ye resmedilen tepki çeken duvar görselleri kaldırıldı.

DUVAR GÖRSELLERİ KALDIRILDI

Sözde sanat eserinin üzerinde yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuş ve duvar resimlerinin kaldırılması istenmişti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım." diye yazdı.

'DARISI KİRLİ ZİHNİYETLERİNİN BAŞINA'

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak konuyla ilgili, "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına" dedi.