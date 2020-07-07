İBB sorunu böyle çözecek: AK Parti döneminde yapımına başlanan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis açılacak

07 Temmuz 2020 Salı 10:01 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:05

Megaşehir İstanbul'da yaşanan su krizi, Türkiye'nin gündemine taşındı. Şile'de İBB'ye bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su verememesi üzerine halk duruma isyan etti.

26 YIL SONRA TANKER ARKASINDA SU KUYRUĞU



Soruna hızlı çözüm getiremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çareyi bölgeye tanker göndermekte buldu. Saatler sonra suyla buluşan vatandaş, bu sefer de ihtiyacını giderebilmek için tanker arkasında sıraya girdi.

İBB'YE TEPKİ YAĞDI



Bidon ve leğenlerle kuyruk oluşturan vatandaşlar, objektiflere yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan o kareler üzerinden İBB'ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANAN TESİS BİTİRİLECEK



Konuyla ilgili açıklama yayımlayan İBB yönetimi, bölgedeki krizin çözümü için AK Parti yönetimi tarafından 2018 yılında ihalesi yapılarak çalışmalara başlanan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis için sürecin hızlandırılacağını belirtti.

26 YILDIR SORUN ÇIKMAYAN HAT NEDEN ARIZALANDI?



İBB'nin açıklamasında hattın 1994 yılında inşa edildiği belirtildi. 26 yıl boyunca sorunsuz hizmet veren hattın, büyük bir krizle gündeme gelmesi "Yıllık rutin olarak yapılması gereken çalışmalar aksatıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi.