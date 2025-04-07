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Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

IHA7 Nisan 2025 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti. Polat'ın son durumu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Avukat Erkam Erdem ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu'nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz. Şimdi aldığımız bilgiye göre, Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor" dedi.

  • Mahir Polat
  • Adli Tıp Kurumu

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