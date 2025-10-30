İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin, ifadelerinde tutarsızlık tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

"KONUTU TERK ETMEME" ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ DEVAM EDİYORDU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, iş insanı Adem Soytekin ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam ettiği belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma ile Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.