İBB soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.