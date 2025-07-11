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İBB soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA11 Temmuz 2025 Cuma 10:18 - Güncelleme:
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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