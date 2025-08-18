İSTANBUL 30°C / 21°C
Güncel

İBB soruşturmasında gözaltına alınan 44 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalarda bu sabah 9. dalga düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 kişi adliyeye sevk edildi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:07
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 44 kişi adliyeye sevk edildi
İBB'ye yönelik düzenlenen 9. dalga yolsuzluk operasyonunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol, firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemi tamamlanan şüpheliler, bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçti. Zanlılar sonrasında adliyeye sevk edildi.

