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İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ercan Saatçi için karar verildi

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mart 2025 Pazar 11:41 - Güncelleme:
İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ercan Saatçi için karar verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Ercan Saatçi hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

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