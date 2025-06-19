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İBB soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı! Yurt dışına kaçış planı yapmışlar

İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi üzerine Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. İtirafçı Soytekin'in ifadesinde Pehlivan'ın, gözaltı ve tutuklamalara karşı senaryo hazırlığı yaptığı ve bazı isimlere yurt dışına kaçış planları önerdiği yer aldı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
İBB soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı! Yurt dışına kaçış planı yapmışlar
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İBB'de yolsuzluk soruşturması devam ederken itirafçı Adem Soytekin'in ifadesine ulaşıldı. 7 Mart akşamı yapılan gizli toplantıya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İtirafçı Soytekin'in İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile yaptığı görüşme hakkında verdiği bilgiler, örgütlü suçu gözler önüne serdi.

"SEN DE YURT DIŞINA KAÇ"

Telefonların toplatıldığı toplantıda Avukat Mehmet Pehlivan'ın itirafçı Soytekin'e "Sen de yurtdışına kaç, Emrah Bağdatlı gibi" dediği ifade tutanaklarına geçti.

Adem Soytekin, "Mehmet Pehlivan bana dönerek; 'Sen yurt dışına çıkmak istiyorsan sen de çık git. Emrah Bağdatlı'yı Murat Ongun gönderdi, rahatladı. Sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin' dedi. Ben de yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim."

Mehmet Pehlivan bana 'Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde seni de Edirne üzerinden çıkarttırırız. Sen üzerinde nakit parayla çık. Gerisini biz hallederiz' dedi.

"CEFASINI BİZ ÇEKİYORUZ, SEFASINI O SÜRECEK"

Toplantıda İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterdiği aktarıldı. Keleş'in "Benim evde bir sürü şey var, ne yapacağım?" dediği, Yılmaz'ın "Evde para var, ben ne yapacağım" ifadeleri dikkat çekti.

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