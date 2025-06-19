İBB'de yolsuzluk soruşturması devam ederken itirafçı Adem Soytekin'in ifadesine ulaşıldı. 7 Mart akşamı yapılan gizli toplantıya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İtirafçı Soytekin'in İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile yaptığı görüşme hakkında verdiği bilgiler, örgütlü suçu gözler önüne serdi.

"SEN DE YURT DIŞINA KAÇ"

Telefonların toplatıldığı toplantıda Avukat Mehmet Pehlivan'ın itirafçı Soytekin'e "Sen de yurtdışına kaç, Emrah Bağdatlı gibi" dediği ifade tutanaklarına geçti.

Adem Soytekin, "Mehmet Pehlivan bana dönerek; 'Sen yurt dışına çıkmak istiyorsan sen de çık git. Emrah Bağdatlı'yı Murat Ongun gönderdi, rahatladı. Sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin' dedi. Ben de yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim."

Mehmet Pehlivan bana 'Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde seni de Edirne üzerinden çıkarttırırız. Sen üzerinde nakit parayla çık. Gerisini biz hallederiz' dedi.

"CEFASINI BİZ ÇEKİYORUZ, SEFASINI O SÜRECEK"

Toplantıda İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterdiği aktarıldı. Keleş'in "Benim evde bir sürü şey var, ne yapacağım?" dediği, Yılmaz'ın "Evde para var, ben ne yapacağım" ifadeleri dikkat çekti.

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