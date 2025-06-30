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İBB soruşturmasında kaçırılmıştı... Operasyonla ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak gözaltına alınan Murat Kapki'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablo, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisi tarafından Maslak ve Teşvikiye'de düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
İBB soruşturmasında kaçırılmıştı... Operasyonla ele geçirildi
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Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturmada "şüpheli" olarak gözaltına alınan ve sorgulanan Murat Kapki'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablonun izini süren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir dizi operasyon düzenledi.

HER BİRİ YAKLAŞIK 100 BİN DOLAR DEĞERİNDE TABLO

Soruşturmada zanlı Murat Kapki'nin yeğeni olduğu belirtilen Berat Kapki'nin ifadesine göre, amcasının Acarkent'teki villasında yaklaşık 45-50 adet, her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde tablo bulunduğu, söz konusu tabloların gözaltı öncesinde bir depoya taşındığı iddia edilmişti.

MASLAK VE TEŞVİKİYE'DE BELİRLENEN DEPOLARA OPERASYON

Verilen ifade ve bilgiler ışığında harekete geçen Mali Şube polisi, 23 ve 24 Haziranda Maslak ve Teşvikiye'de belirlenen depolara operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, villadan taşındığı ileri sürülen 28 adet maket araba bir maket nostalji tramvay, bir mermer heykel, maket tekne, 64 figür, 2 balon köpek biblosu, 10 cam biblo, 35 tablo olmak üzere piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça ele geçirildi. El konulduğu öğrenilen tablolar ve materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

  • yolsuzluk soruşturması
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